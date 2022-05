Another Pink Floyd Symfonicznie wystąpi na Zamku w Starym Wiśniczu, muzycy wykonają m.in. utwory z "Dark Side Od The Moon"

Zespół Another Pink Floyd powstał wiosną 2009 roku i połączył w swych szeregach muzyków, którzy są nie tylko odtwórcami partii muzycznych, ale i zagorzałymi fanami twórczości Pink Floyd.

"Taki stan rzeczy sprawia, że wykonywane utwory Floydów są odwzorowane ze szczególną dbałością o zachowanie wszelkich niuansów brzmieniowych. Zespół używa podobnych instrumentów, niemal identycznych efektów gitarowych oraz sampli jak pierwowzór, co nadaje muzyce Another Pink Floyd niepowtarzalnego klimatu - takiego, jaki w swych utworach i na koncertach tworzyła grupa Pink Floyd" - czytamy na stronie grupy.

10-osobowy zespół wykona na wiśnickim Zamku trwający 2,5 godziny repertuar, nie tylko najbardziej znane utwory, ale i rozbudowane progresywne suity. Muzycy zapowiadają wykonanie prawie całej setlisty ze wspomnianego albumu, z pewnością nie zabraknie takich utworów, jak "Shine On You Crazy Diamond", "Sorrow, What Do You Want From Me", "High Hopes" czy niesamowite "Great Gig in the Sky". Będzie również potężny ekran w kształcie koła i efekty laserowe.