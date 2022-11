Bocheńska promocja książki Dominiki i Marcina Kozłowskich o ich wyprawie wokół Afryki. W 12 miesięcy pokonali 60 tys. km

Dominika i Marcin Kozłowscy, pochodzą z Bochni, znani są jako Grupa Wschodu, wspólnie podróżują od ponad 10 lat. Poszukują miejsc rzadko uczęszczanych, biwakują pośród natury. Przemieszczają się nissanem patrolem, czyli „domem na kółkach”, samochodem specjalnie dostosowanym do podróży.

Podróżowali już po Azji, eksplorując m.in. Zakaukazie, Azję Centralną, Syberię czy Mongolię. Ostatnio jednak zmierzyli się z kontynentem afrykańskim, w 12 miesięcy przemierzyli 60 tysięcy kilometrów i 46 krajów. I tę roczną podróż postanowili opisać w swojej książce.

Podróż rozpoczęli w listopadzie 2018 roku i trwała ona do listopada roku 2019. Małżonkowie zaczęli wyprawę w Bochni, pokonując Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, Grecję, z której przeprawili samochód do Egiptu, a sami dotarli do Kairu samolotem. Następnie przemierzali kolejno Egipt, Sudan, Etiopię, Kenię, Ugandę, Rwandę, Tanzanię, Malawi, Zambię, Botswanę, Lesotho, eSwatini i RPA. Znacznie trudniejsza w ich ocenie była przeprawa wzdłuż zachodniego wybrzeża. Rozpoczęli od Namibii, by kolejno przemierzać takie kraje, jak Angola, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Kamerun, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Senegal, Gambia, Mauretania, Sahara Zachodnia, a ostatnim punktem podróży w Afryce było Maroko. Następnie podróżowali przez Europę, zwiedzając Gibraltar, Hiszpanię, Portugalię, Andorę, Francję, Monako, Włochy, Szwajcarię, Liechtenstein, Niemcy, Austrię, Czechy. Do Bochni dotarli szczęśliwie dokładnie po roku.