Bochnia. Gitarzysta Rowan Robertson, znany m.in. z grupy DIO, wystąpi w Bochni w ramach cyklu Bochnia Rocks!

- W Bochni zabrzmią utwory z repertuaru Dio, Black Sabbath, Rainbow (z Dio), a i pewnie nie braknie nowych utworów które ukażą się na najświeższej płycie projektu Lock Up The Wolves - zapowiada Piotr Leki, organizator cyklu koncertów.

Rowan Robertson został zwerbowany do zespołu Dio, gdy miał zaledwie 17 lat lat. To doświadczenie wyprowadziło młodego gitarzystę na szerokie wody, pozwalając mu zdobyć międzynarodową sławę prawie z dnia na dzień. - Wiadomość, że po odejściu Craiga Goldy, Dio zastąpił go niezwykle młodym, wyśmienitym gitarzystą opanowała hard rockowe i metalowe magazyny, takie jak Hit Parader, Rip i Circus, zaraz po tym jak ukazał się album Robertsona z zespołem DIO, zatytułowany "Lock Up the Wolves".

Rowan Robertson BAND: