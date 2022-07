Bochnia. Ponad 23 tys. turystów w kopalni soli w czerwcu, to kolejny taki wynik po maju

- W czerwcu Kopalnię Soli Bochnia odwiedziło 23 058 osób - poinformował "Gazetę Krakowską" Zygmunt Dobrowolski, prezes zarządu.

Tym samym udało się powtórzyć wynik z maja 2022. Dla porównania, w całym 2020 roku bocheńską kopalnię zwiedziło tylko ok. 50 tysięcy osób. Wszystko z powodu obostrzeń wywołanych pandemią COVID-19. Rok 2021 również nie należał do rekordowych: od stycznia do maja 2021 kopalnię zwiedziło tylko 6991 osób.

Tegoroczna frekwencja to efekt nie tylko poluzowania obostrzeń związanych z pandemią, ale i programu edukacyjnego dla szkół. - Pomaga nam w tym program „Poznaj Polskę”, wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji, dedykowany do szkół, w który idealnie wpisuje się nasza kopalnia. Mamy podstawy przypuszczać, że rok 2022 będzie najlepszym, pod względem ilości turystów od kilku lat - mówi Zygmunt Dobrowolski, prezes Kopalni Soli Bochnia.