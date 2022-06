Bochnia. Wzrost liczby turystów w kopalni soli, nowy prezes spodziewa się, że 2022 rok będzie najlepszym od lat. Kiedy nowa trasa?

Rok 2020 i 2021 były dla turystyki w Polsce fatalne. Pandemia COVID-19 negatywnie odbiła się też na frekwencji w Kopalni Soli Bochnia. O ile w 2017 r. kopalnię zwiedziło 192 445 osób (był to dotychczasowy rekord), w 2020 roku liczba ta sięgała tylko ok. 50 tysięcy. W tym roku już do maja udało się pobić ten wynik.