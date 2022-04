Małopolanki medalistkami Mistrzostw Świata Cheerleaders. Dziewczyny z Bobrownik Wielkich na Florydzie wytańczyły brąz [ZDJĘCIA]

Wielki sukces tancerek z Bobrownik Wielkich koło Tarnowa

- Oglądaliśmy transmisję w internecie z zapartym tchem do samego końca. Gdy usłyszeliśmy, że dziewczyny zdobyły brąz, byliśmy w szoku i bardzo się cieszyliśmy. Emocje nadal są ogromne, jesteśmy dumni z całego zespołu – opowiada Monika Zmarzły, mama Julki, która pojechała na mistrzostwa

Tancerki z Bobrownik Wielkich pojechały do Orlando

Tancerki z Bobrownik Wielkich pojechały do Orlando, by spełnić swoje marzenia, ale nie tylko. Podkreślały, że chcą pokazać, iż nie trzeba pochodzić z wielkiej miejscowości, by odnieść sukces. Udało się.