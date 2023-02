Mikołaj Pastuszka z Bochni przeszedł do kolejnego etapu „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Trwa głosowanie Paweł Michalczyk

Do środowego wieczoru można głosować, aby zwiększyć szanse 14-leniego Miłosza Pastuszki z Bochni w telewizyjnym talent show „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Utalentowany tancerz zaprezentował się do hitów karnawałowych zarówno w duecie, jak i solo, zdobywając kolejne punkty u jurorów i wśród publiczności. W ostatnim odcinku z programu odpadły dwie osoby.