Miłosz Pastuszka z Bochni przeszedł do kolejnego etapu „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Trwa głosowanie

Miłosz Pastuszka z Bochni wystąpił w piątek 17.02.2023 z Kingą Dzikowską (to już kolejny występ tego duetu). Podobnie, jak wszyscy uczestnicy tego dnia, tańczyli do hitów karnawałowych. Miłosz z Kingą zatańczyli choreografię według Jakuba Pursy do utworu Lykke „I Follow Rivers”. Mimo że tańca współczesnego nie tańczą na co dzień, poradzili sobie doskonale.

- Wielogodzinne treningi poprzedzają przygotowania do każdego odcinka studyjnego. Miłosz jest zdeterminowany i skoncentrowany - cieszy się mama 14-latka z Bochni, Monika Stompór-Pastuszka.

Występ spodobał się jurorom. Agustin Egurrola stwierdził, że wykonanie Miłosza bardzo go ujęło i zwrócił uwagę na opowiedzianą przez niego w tańcu historię. Z kolei według Katarzyny Cichopek występ Kasi i Miłosza był przejmujący, a za tańcem pary poszły piękne emocje, czego im mocno pogratulowała.