Miłosz Pastuszka z Bochni w "You Can Dance. Nowa Generacja 2". W programie już tylko cztery pary, coraz bliżej finału, potrzebne głosy Paweł Michalczyk

Po znakomitych występach w duecie oraz solo Miłosz Pastuszka nadal utrzymuje się w programie "You Can Dance. Nowa Generacja 2". Do finału jest już coraz bliżej, bo w piątkowym (3.03) odcinku odpadły kolejne dwie osoby. Obecnie o wejście do finału walczą już tylko cztery pary. Dalsze losy utalentowanego 14-latka z Bochni w ogromnej mierze zależą teraz od głosów esemesowych widzów.