Nordic walking do 35 km od Bochni. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 22 - 23 października

Szlaki nordic walking z Bochni

Razem z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 35 km od Bochni. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Bochni.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Mocny trening na Ciecieniu

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 12,6 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 471 m

Suma podejść: 2 476 m

Suma zejść: 2 486 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Bochni poleca XRUN

Trasa jest bardzo dobra do zrobienia mocnego treningu górskiego na w miarę niedługim dystansie 12,5 km. Ukształtowanie terenu zmusza do zmiany rytmu co odbija się większym zmęczeniem. Nawierzchnia bardzo dobra do biegania. Szeroki ścieżki oraz drogi leśne. Na Szczycie Ciecienia (albo Cietnia jak ktoś woli) rozciąga się piękny widok na Beskid Makowski z Babią górą na horyzoncie.

UWAGA. Suma podejść wynosi około 650 m, a nie jak sugerują statystyki, 2500 m ;)

Nawiguj