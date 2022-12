Ścieżki rowerowe do 35 km od Bochni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Trasy rowerowe z Bochni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Bochni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Modyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,95 km

Czas trwania wyprawy: 3 min.

Przewyższenia: 610 m

Suma podjazdów: 1 261 m

Suma zjazdów: 1 261 m

Trasę rowerową mieszkańcom Bochni poleca Mansi5

Wjazd na Przełęcz Ostrą drogą asfaltową, następnie drogą okrężną (żeby było troszkę dalej) przez Zalesie na Modyń. Końcówka niebieskim szlakiem dość wymagająca (schodziłem z roweru czasem). Na samym Modyniu szlaki dość dziwnie położone - nie za bardzo zgadzały się z mapą. Zjazd początkowo szlakiem żółtym, później jakąś drogą do Młyńczysk. Trasa momentami dość trudna.

Nawiguj