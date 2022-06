Ścieżki spacerowe do 35 km od Bochni. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 czerwca

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Bochni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 35 km od Bochni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Z przełęczy Mraszałka Rydza Śmigłego na Mogielicę

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,83 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 352 m

Suma zejść: 342 m

Midas63 poleca trasę mieszkańcom Bochni

Bardzo łatwa i malownicza trasa na mogielicę. Wspinaczkę zaczęliśmy od przełęczy marszałka Rydza Śmigłego. Jest tam nieduży parking obok pomnika, łatwo zostawić samochód. Polecam tą wycieczkę zwłaszcza dla rodziców z dziećmi. Trasa łatwa, krótka i niemęcząca za to widoki z polany pod Mogielicą powalają. Tatry, Gorce i Babia góra w całej krasie. Krótkie podejście z polany na szczyt Mogielicy i można się wdrapac na wieżę widokową gdzie mamy panoramę 360 stopni.

