Tężnia solankowa w Bochni będzie otwarta krócej niż dotychczas, powodem są oszczędności. Miasto chce zredukować obsługę o pół etatu

W nowym sezonie tężnia solankowa w Bochni miałaby działać w godzinach od 11 do 20, a nie od 10 do 21.30, jak to było w ostatnich trzech latach.

- Zmieniamy godziny otwarcia tężni z powodu oszczędności. Musimy zmieścić się 2 etatach, rezygnujemy z 0,5 etatu - wyjaśnia Aldona Słowik, naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Obsługa tężni zatrudniona będzie w godzinach pracy obiektu (do tej pory było to pół godziny dłużej).

Uruchomienie tężni solankowej w Bochni powinno nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni. - Planujemy uruchomienie w pierwszej połowie kwietnia, jak zrobi się cieplej i zostaną dokończone trwające naprawy gwarancyjne.

W tym roku planowane jest pobieranie opłat jedynie za wejście do komory inhalacyjnej (2 zł za jednorazowy wstęp). Po raz pierwszy komorę uruchomiono w 2022 roku, wcześniej była nieczynna ze względu na pandemię SARS-CoV-2.