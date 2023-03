Tradycje Barbórkowe oraz kult Św. Kingi wśród górników na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wpisanie Barbórki oraz kultu Św. Kingi wśród górników z Bochnia i Wieliczki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego to jednak dopiero punkt wyjścia do dalszych planów obu kopalń.

- Chcemy wpisać na listę UNESCO z tego powodu, że są to piękne tradycje, które - obawiamy się - z czasem mogą zanikać, a które chcielibyśmy zachować dla przyszłych pokoleń - mówi Zymund Dobrowolski, prezes Kopalni Soli Bochnia.

Chociaż oficjalny kult Kingi w Bochni i Wieliczce zapoczątkowany został w 1670 r., źródła historyczne podają, że górnicy z Bochni już w 1441 roku odbyli pielgrzymkę błagalną do grobu św. Kingi w Starym Sączu. Prosili wówczas swoją patronkę o ocalenie Bochni od pożaru, który wybuchł w kopalni soli.

Znacznie młodszą tradycją jest Barbórka. Datuje się ją na XVIII-XIX wiek. Dla braci górniczej to okazja do podsumowania roku pracy i planów na przyszłość, przyjęcia nowicjuszy do stanu górniczego, a także wspólnej biesiady.