Trasy spacerowe do 35 km od Bochni. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 15 - 16 października

Spacerem w pobliżu Bochni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 35 km od Bochni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m

Trasę spacerową mieszkańcom Bochni poleca XRUN

Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości.

Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu.

Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę.