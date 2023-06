Źródełko wody Zuber w Żegocinie, woda o parametrach leczniczych jest dostępna za darmo. Jakie ma właściwości i jak trafić w to miejsce?

W Żegocinie koło Bochni można za darmo czerpać leczniczą wodę Zuber

- W każdym procesie leczenia istotna jest wiara w to, że dany lek pomaga. Jedna rzecz to przekonanie, że to jest skuteczne. Po drugie, wody mineralne mają ustaloną przez lata pozycję w leczeniu ze względu na ich różnych skład chemiczny. Woda Zuber ma dobre działanie w schorzeniach układu pokarmowego - mówi lek. med. Jarosław Gucwa, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bochni.

Jak dotrzeć do źródełka wody Zuber w Żegocinie?

Historia żegocińskiego źródełka wody mineralnej Zuber

Odkrywcą źródełka wody Zuber w Żegocinie był w 1975 roku ks. Stanisław Mucha, wikariusz żegociński w latach 1974-1979. Sam zmagał się z dolegliwościami gastrycznymi i - spacerując po okolicznych lasach - trafił na znany sobie zapach siarkowodoru. Było to na północno-wschodnim stoku góry, zwanej lokalnie Patrią, w skalnym występie obok Potoku Saneckiego. Duchowny zaczął regularnie odwiedzać to miejsce i czerpał wodę, przynosząc ją na plebanię. Jej regularne picie pozwoliło mu wyzdrowieć, choć lekarze nie dawali mu na to nadziei.

Niewiele brakowało, aby wraz ze zmianą parafii przez duchownego źródełko popadło w zapomnienie. Za sprawą nieżyjącego już radnego Franciszka Koszyka powstał Zespół Inicjatywny Uruchomienia Źródła. W 1995 roku pobrano próbki wody i wysłano do analizy izotopowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Potwierdzono jej mineralne właściwości. W tym samym roku wyczyszczono potok i okolice źródełka, wykonano pomost nad potokiem, drewniany stół i ławeczki. w 1996 roku po raz kolejny oddano próbkę wody do analizy fizyko-chemicznej, a w październiku do Państwowego Zakładu Higieny celem określenia jej walorów leczniczych. Wtedy też uzyskano wskazówki, jak należy postępować, by woda została zaklasyfikowana do wód leczniczych.

Niestety, tragiczna powódź w 1997 roku pokrzyżowała plany, niszcząc to, co już wykonano obok źródełka. Zostało ono zamulone, a studzienka zniszczona. W 2004 roku teren wokół źródełka uporządkowano. Wkrótce zbudowano też ujęcie wody, by można ją było nalewać do kubków czy butelek za pomocą ręcznej pompy.