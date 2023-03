Wieczór Oscarowy w Kinie Regis w Bochni, w sobotę będzie można obejrzeć trzy filmy nominowane do Oscara

Będzie można obejrzeć trzy nominowane do Oscara filmy – w tym polskie „IO” w reż. Jerzego Skolimowskiego, które otrzymało nominację w kategorii „Najlepszy film międzynarodowy”. „IO”, jak i kolejny film – „Aftersun” (laureat 17 nagród filmowych i aż 39 nominacji), zostaną wyświetlone w bocheńskim kinie po raz pierwszy. Natomiast ostatnia propozycja to obraz, który gościł już na ekranie kina Regis, przy okazji spotkań DKF „Maciste”. Pojawi się on jednak ponownie, gdyż zebrał najwięcej – aż 11 nominacji do Oscara i jest głównym faworytem do statuetki, w kilku kategoriach. Obraz zostanie wyświetlony w rozszerzonej wersji, z reżyserskimi dodatkami.