Bochnia. W weekend finał Dni Bochni 2022, wystąpi m.in. Dagadana i Nosowska - co w programie Dni Bochni 2022?

DNI BOCHNI 2022

piątek 17 czerwca – Święto ulicy Białej:

Przewidywane zakończenie 22.30-23.00

Imprezy plenerowe odbywać się będą na ulicy Białej od skrzyżowania z ulicą Andrzeja Benesza do zbiegu z ulicą Różaną. Odcinek ten będzie wyłączony z ruchu 17 czerwca od godz. 14 do zakończenia imprezy. Organizatorzy proszą, by w tym dniu nie pozostawiać na tym odcinku samochodów.