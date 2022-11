Potrącenie pieszego na pasach w Woli Dębińskiej, policja w Brzesku szuka świadków tego wypadku Paweł Michalczyk

Wypadek na DK94 koło Brzeska, kierowca chryslera potrącił mężczyznę przeprowadzającego rower na pasach, 22.11.2022 Brzesko112.pl

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło 22 listopada 2022 ok. godz. 16 w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową prowadzącą w kierunku Maszkienic. Doszło tam do potrącenia mężczyzny na przejściu dla pieszych.