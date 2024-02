Strażacy z OSP Chodenice dostali wóz bojowy od kolegów z jednostki w Stanisławicach. Zdjęcia i wideo

Do dyspozycji druhów z Chodenic są: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy renault master furgon (rocznik 2016) i średni star (rocznik 1982). Ten ostatni pojazd trafił do jednostki z OSP KSRG Stanisławice (rocznik 1982).

– Nasz dotychczasowy samochód strażacki nie miał zbiornika na wodę. Star, który trafił do nas z jednostki w Stanisławicach, ma zbiornik na 2,5 tysiąca litrów wody. Wyposażenie jest już w takim standardzie, że możemy wejść do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi Jakub Majcher, OSP Chodenice.

Strażacy z OSP Chodenice aspirują do KSRG, ostatnio doszło do podpisania kluczowego porozumienia. W styczniu 2021 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wpisał OSP Chodenice do planu włączenia jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na lata 2021-2024. Decyzja ta podyktowana jest dobrym przygotowaniem druhów do działań ratowniczo-gaśniczych, a także możliwością zabezpieczenia 30-tysięcznego miasta i 100-tysięcznego powiatu. – W 2023 roku mieliśmy 69 wyjazdów – dodaje strażak.